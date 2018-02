La sal que s'utilitza per evitar que la neu quedi gelada als carrers també es posa a disposició dels veïns a Berga, perquè tothom pugui fer-ne servir per tenir netes voreres o les entrades i sortides dels aparcaments. Ahir, aquests contenidors, que no és la primera vegada que s'utilitzen, ja van quedar repartits i distribuïts per diferents punts de la ciutat.