El 155 continuarà «si no hi ha un Govern legalment constituït»

El portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar ahir que l'aplicació del 155 a Catalunya seguirà vigent en la comunitat autònoma fins que hi hagi un Executiu català «legalment constituït» i «en capacitat i en plenitud del seu exercici».

«El que va dir el Senat va ser que havia d'haver-hi un Govern legalment constituït que estigui en capacitat i en plenitud del seu exercici», va afirmar en declaracions a la Cope, després de ser preguntat sobre quant temps més durarà l'aplicació de l'article 155. Des del partit ja han assenyalat que el manteniment de l'article 155 a Catalunya no depèn tant de qui sigui el futur president, sinó que la Generalitat «compleixi la llei i les seves obligacions». Segons va explicar aquest dimarts el ministre de Justícia, Rafael Catalá, «el 155 es va aprovar com a conseqüència d'una situació d'incompliment greu per part del Govern de Catalunya, per tant no és una qüestió de persones».

«No té sentit»

Pel que fa a la possibilitat que l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, que es troba actualment empresonat, sigui investit president de Catalunya, el portaveu del Govern central veu «molt difícil que pugui actuar com a president d'una comunitat autònoma perquè dependrà a cada moment de si el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, l'autoritza o no a exercir les seves funcions».

Així mateix, Méndez de Vigo va apuntar que «no té el més mínim sentit» que «un senyor que està a la disposició de l'autoritat judicial» presideixi la Generalitat. El portaveu del Govern també va insistir que és «una mala idea» que «una persona que no estigui en plenes condicions per exercir un càrrec tan important ho faci», en referència al president de l'ANC, Jordi Sànchez.