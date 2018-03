La CUP alerta JxCat i ERC del «risc de renunciar» a l'1-O i la DUI

La CUP avisa que el camí que volen marcar JxCat i ERC no és ben bé el seu. El diputat Carles Riera ha aprofitat la seva intervenció al ple de desbloqueig que se celebra aquest dijous al Parlament per remarcar el seu perfil i alertar la resta de formacions independentistes que les seves "renúncies" poden malmetre les herències del referèndum de l´1 d´octubre i de la declaració d´independència del 27 del mateix mes. "Desdir-se del camí fet és una de les pitjors polítiques antirepressives que es poden fer. Manllevar l´efectivitat i el caràcter vinculant de l´1-O i del 27-O, a banda d´una desconsideració cap a la gent que s´hi va jugar el cos i l´ànima, no fa més que reforçar l´Estat i afeblir el republicanisme", ha advertit Riera.

I és que la CUP, tot i anunciar el suport a la proposta de resolució de JxCat que han transaccionat amb les seves propostes, no té massa confiança en el camí que marca. I per això a la seva intervenció, Carles Riera ha defensat tot el que presentaven a les seves polèmiques esmenes, que van provocar l´alerta de l´Estat i l´avís de possibles repercussions penals per facilitar el seu tràmit.

Així, la CUP ha manifestat que continua "compartint la legitimitat de Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la República" i per això hi donen suport entusiasta a la part de la proposta de JxCat que parla d´això. "No és cap novetat, el dia 30 de gener la CUP estava aquí. No ens en desdirem", ha dit Riera. Però el diputat de la CUP ha volgut llençar un missatge a JxCat i ERC per la seva actitud davant l´Estat, el 155, la "repressió" i el camí que volen emprendre en aquesta legislatura. "Vostès han renunciat a fer efectiva aquesta investidura. Han cedit a la pressió de l´Estat i corren el risc de renunciar a les fonts de legitimitat que el poble i el Parlament van atorgar a la restauració de la república catalana l´1-O i el 27-O", ha sentenciat.

A més, ha avisat que els seus plans d´establir una estructura a Brussel·les servirà de poc si a Catalunya no es plasma una veritable política independentista. "Cap institucionalitzat republicana serà efectiva a l´exili si no la fem efectiva al territori. La prioritat no és un Govern autonòmic, és instituït la República, materialitzar-la, tornar al poble el poder que es va prendre l´1 i el 3 d´octubre, i posar en les seves mans el procés constituent", ha sentenciat.

Per últim, Riera ha criticat que Cs, PPC i PSC hagin volgut, amb les reconsideracions presentades, impedir que es tramitessin les esmenes que presentava la CUP per considerar-les contràries a les sentències i advertiments del Tribunal Constitucional. "Avui, una representació de la Santa Inquisició també intentava impedir que les nostres esmenes fossin acceptades per ser discutides i debatudes", ha criticat.