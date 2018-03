Detectat un brot de tuberculosi pulmonar a Osona amb tres afectats

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha detectat un brot de tuberculosi pulmonar a Osona amb tres persones afectades: dues residents a Santa Eugènia de Berga i una a Vic. Tots tres casos estan actualment seguint el corresponent tractament antituberculós i en règim observat directament.

Segons l'ASPCAT, arran de la detecció del primer cas de tuberculosi pulmonar es va procedir a estudiar els seus contactes de cohabitació, entre els quals es va detectar un segon cas. Amb l'estudi dels contactes laborals d'aquests dos casos es va detectar el tercer afectat. Segons ha avançat Nació Digital, almenys un dels afectats seria un treballador de l'escorxador osonenc Le Porc Gourmet, tot i que Salut no confirma la identitat dels afectats. La tuberculosi és una malaltia "que es pot curar si se segueix bé tot el tractament indicat pels professionals sanitaris", segons Salut.

El col·lectiu Càrnies en Lluita ha confirmat a l'ACN que almenys hi ha un treballador de l'escorxador Le Porc Gourmet ingressat per malaltia. Tot i això, han dit que no els consta que Salut hagi fet una vigilància especial a l'escorxador i han assegurat que en aquests moments estan investigant el cas.

Els tres casos de tuberculosi a Osona han estat notificats al Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública per part del Servei de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya Central.

La tuberculosi és una malaltia transmissible produïda pel microbi Mycobacterium Tuberculosis, que pot afectar a diversos òrgans. Segons informa Salut, quan afecta als pulmons, es transmet per via aèria amb la tos, esternuts, en parlar o escopir, expulsant gotetes de la saliva.

Els símptomes més freqüents de tuberculosi pulmonar són una tos que dura 15 dies o més, febre elevada, cansament i pèrdua de pes. La mesura principal que cal prendre en cas de tuberculosi pulmonar és l'estudi dels contactes íntims de la persona afectada per descartar-la i per tractar la malaltia o infecció tuberculoses, si es produeixen. Si es té tos durant dues o tres setmanes, cal anar al metge. Pel que fa a aquelles persones que conviuen amb un malalt de tuberculosi pulmonar, s'han de fer la prova de la tuberculina, que determinarà si han estat contagiades de la infecció.