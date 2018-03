Els lletrats adverteixen la Mesa que un punt de l'acord dels independentistes pot contravenir el TC

Els lletrats del Parlament han advertit la Mesa que un punt de l'acord dels independentistes en la proposta de resolució de JxCat podria contravenir algunes resolucions del Tribunal Constitucional (TC). En concret, l'apartat polèmic és el 6 bis, on s'exigeix que "cessin les ingerències del govern de l'Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el TC que pretenen impedir la materialització d'aquesta voluntat democràtica dels representants del poble de Catalunya, així com la que fou legítimament expressada en el Referèndum de l'1 d'Octubre". El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha demanat al president del Parlament que es llegeixin les objeccions dels serveis jurídics de la cambra abans de la votació, però Roger Torrent ho ha rebutjat argumentant que els comentaris estan recollits a l'acta de la reunió d'aquest matí, i que les consideracions es dirigent als membres de la Mesa, i no al conjunt del ple.

El secretari segon de la Mesa, David Pérez (PSC), també ha demanat la paraula per insistir que els lletrats han advertit que el punt 6 bis "podria contravenir algunes resolucions del TC". El dirigent socialista ha justificat que, concretament, es podrien vulnerar les resolucions que tenen el propi Pérez i el vicepresident segon de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (Cs), que tenen el "deure" d'impedir iniciatives que suposin ignorar els acords de l'alt tribunal. En aquest sentit, segons el secretari segon de la Mesa, "cessar les ingerències de l'Estat" i reconèixer la "legitimitat de l'1-O" podria contravenir aquestes resolucions.

En demanar la paraula abans de la votació, Carrizosa ha reclamat a Torrent que llegís els comentaris que han fet els lletrats durant la reunió de la Mesa: "Volem que es faci públic el contingut de l'advertència, per transparència", ha exigit Carrizosa, que ha dit que és de "lògica" que els diputats han de tenir accés a aquesta informació abans de votar la proposta de resolució (que ha servit per legitimar Carles Puigdemont sense fer referències a la República ni a la declaració d'independència).

A això, Torrent ha reiterat que els comentaris dels serveis jurídics de la cambra són "públics" perquè estan recollits a l'acta, i ha insistit que les advertències s'han dirigit als membres de la Mesa, i no al conjunt del ple ni dels diputats parlamentaris. El president ha recordat que Cs ja tenia membres presents a la reunió de la Mesa. Finalment, la votació del punt 6 bis s'ha aprovat per 68 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.