Els exconsellers demanen la llibertat dels presos davant l'Eurocambra

Els consellers que són a Brussel·les, els republicans Meritxell Serret i Toni Comín, i els demòcrates Lluís Puig i Clara Ponsatí van exigir ahir davant del Parlament Europeu l'alliberament dels «presos polítics». Tots quatre es van sumar a la concentració organitzada per la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya, que agrupa 31 europarlamentaris de diverses formacions. Per la seva banda, Carles Puigdemont, que va participar dimarts a la nit en una xerrada a Gant, no hi va anar.