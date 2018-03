El govern espanyol atribueix la renúncia a la seva determinació per «impedir aquesta burla a la legalitat»

El govern espanyol ha atribuït aquest dijous la renúncia provisional de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat a la seva actuació per combatre el procés a Catalunya. Segons fonts de La Moncloa, "després de mes i mig, Puigdemont assumeix que no serà president de la Generalitat, quelcom que no hagués estat possible sense la determinació del govern [espanyol] d´utilitzar tots els recursos al seu abast per impedir aquesta burla a la legalitat vigent". En un missatge distribuït mitja hora després de la difusió del vídeo de Puigdemont, La Moncloa insisteix que "Catalunya necessita tenir tan aviat com sigui possible un president de la Generalitat en condicions de governar aquesta comunitat i atendre degudament la gestió dels afers que interessen els ciutadans", tot i que no fa referència explícita a la proposta de Puigdemont perquè sigui Jordi Sànchez –empresonat a Soto del Real- qui assumeixi aquesta responsabilitat. En tot cas el govern espanyol insisteix que "seguirà vetllant pel respecte a la legalitat, inclòs per l´ús correcte dels diners públics", en referència al govern paral·lel a Brussel·les, perquè "un fugit de la justícia no viurà a costa de l´erari públic".