L'enviat especial dels Estats Units per a Corea del Nord presenta la dimissió

L'enviat especial dels Estats Units per a Corea del Nord, Joseph Yun, té previst abandonar el càr-rec, segons va explicar el Departament d'Estat nord-americà hores després que el president, Donald Trump, rebutgés iniciar les converses amb Pyongyang si no es compleixen una sèrie de condicions prèviament estipulades. La seva sortida deixa el Departament d'Estat sense una persona encarregada de la política nord-coreana en un moment en què Pyongyang ha donat senyals que estaria disposat a iniciar un diàleg amb Washington en el marc dels Jocs Olímpics d'Hivern.

Yun, que sempre ha apostat per intentar millorar les relacions amb Corea del Nord, va ser nomenat el 2016 com a enviat especial sota l'Administració de l'expresident nord-americà Barack Obama. L'autoritat de Yun a l'hora d'exercir les seves funcions diplomàtiques s'ha vist obstaculitzada per la diferència de postures entre la Casa Blanca i el Departament d'Estat.

Per part seva, Trump va tornar a criticar el fiscal general, Jeff Sessions, en aquesta ocasió per una investigació ordenada per determinar si es van cometre excessos en les tasques de vigilància segons la Llei de Vigilància de la Intel·ligència Estrangera. Al president dels EUA li ha molestat especialment que Sessions no encarregués les indagacions als advocats del Departament de Justícia sinó a l'oficina de l'Inspector General, Michael Horowitz, un dels dirigents que l'actual Administració ha heretat de la d'Obama.