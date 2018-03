OCU i Facua lamenten la sentència de l'alt tribunal

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i Facua-Consumidors en Acció van lamentar ahir la sentència del Suprem, que dóna la raó a la banca en relació a qui ha de pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD), malgrat no conèixer el contingut complet de la sentència per valorar si les fallades coincideixen i no entren en contradiccions amb la jurisprudència europea i la pròpia del Suprem en el referit a l'efecte de la nul·litat d'una clàusula. En aquest sentit, des d'OCU estimen que, després del pronunciament del Suprem, els consumidors deixaran de rebre una mitjana de 2.500 euros per hipoteca, mentre que des de Facua apunten que la decisió «elimina l'efecte dissuasori» que té per a un banc la determinació que ha incorregut en una clàusula abusiva.

Les associacions Asufin i Adicae també van lamentar la decisió de l'alt tribunal i van recomanar als afectats esperar el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre aquest tema. «Estem segurs que els tribunals europeus ens donaran la raó», va dir la presidenta d'Asufin.