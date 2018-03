El PP s'obre a introduir canvis a la llei mordassa però ataca el «circ» de l'oposició

El Grup Popular al Congrés va assegurar ahir que el Govern està «obert» a introduir «canvis raonables» en la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a llei mordassa, però dubta que hi hagi una intenció real de millorar la legislació perquè considera que l'oposició no fa aportacions constructives i prefereix «el circ» per «desgastar» el Govern.

«Si hi hagués la intenció de millorar, el Govern està obert, però no per fer un circ», va assenyalar en roda de premsa el portaveu del PP en la comissió d'Interior, José Alberto Martín-Toledano. Així es va pronunciar el diputat del PP en presentar les esmenes a les dues proposicions de llei per modificar la llei vigent, una del PSOE per derogar-la i una altra del PNB per introduir canvis. En ser dues proposicions diferents, la tramitació parlamentària serà «complexa», va avisar Martín-Toledano, que fins i tot no va descartar que, si els dos textos es fonen, calgui obrir un nou termini d'esmenes i, per tant, retardar el seu curs.

Les esmenes, que en el cas del PP advoquen per mantenir la llei actual, arriben després que la mesa de la cambra hagi desbloquejat diverses proposicions de llei, entre les quals hi ha aquesta o la que advoca per derogar la presó permanent revisable.