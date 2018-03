ERC defensa que correspondria «legítimament» a Junqueras ser el candidat a la presidència

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha defensat aquest divendres que el candidat a la investidura hauria de ser l'exvicepresident i líder republicà, Oriol Junqueras, després de l'anunci de Carles Puigdemont de renunciar provisionalment a ser investit en favor del número dos de JxCat, Jordi Sànchez.

"Amb la proposta de Puigdemont es trenca una línia molt defensada per JxCat, que és la del Govern legítim. Quan Puigdemont pren la decisió que va prendre ahir, a qui li correspondria legítimament és a Oriol Junqueras", ha reivindicat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Segons Sabrià, la proposta de JxCat passa per proposar Sànchez com a candidat, però ha afegit que en aquesta qüestió així com en l'àmbit de la negociació del full de ruta i el programa de Govern queden temes oberts: "Encara no tenim un acord tancat".

Després d'assegurar que aquest divendres reprendran les negociacions, ha apuntat que els hagués agradat presentar un acord global en tots els aspectes, tot i que "encara queden serrells per tancar".



També ha confiat que trobaran l'encaix perquè Puigdemont exerceixi des de Bèlgica i el futur president "autonòmic des de Catalunya".