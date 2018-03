Llarena declara la causa del procés «complexa» i l'allarga un any més

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha declarat complexa la causa en la qual s'investiga exmembres del Govern i de la mesa del Parlament per presumpta rebel·lió relacionada amb el denominat procés sobiranista, tal com li havia demanat la Fiscalia, el que suposa que la instrucció pot ampliar-se fins a un màxim de 18 mesos, un any més.

L'ampliació de la instrucció es podria traduir també en un allargament de la presó preventiva d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, però alhora pot impedir també una inhabilitació exprés de Junqueras i Sànchez, que només es podria produir un cop s'acabi la instrucció i s'obri la fase del judici.

Així ho va acordar ahir en un acte, després d'escoltar els informes favorables a aquesta ampliació realitzats tant per l'Advocacia de l'Estat com per l'acusació popular exercida per Vox. La pràctica totalitat de les defenses es van mostrar a favor d'ampliar el temps de la investigació.

El 15 de febrer passat, la Fiscalia del Tribunal Suprem va sol·licitar a Llarena declarar complexa aquesta causa tenint en compte l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal pel que fa al nombre d'investigats; a la necessitat d'examen d'una abundant documentació obrant en la causa i al nombre d'incidents processals referits a mesures cautelars o sol·licitud de diligències d'investigació, la qual cosa exigeix la revisió de l'actuació dels investigats en diferents àmbits que fins i tot es perllonguen en el temps. Per al magistrat, «la imputació a un gran nombre de persones» en aquest procediment judicial és motiu «suficient per declarar la complexitat d'aquesta causa», segons subratlla en el seu acte, en el qual també assumeix la resta de les al·legacions que va exposar la Fiscalia en el seu escrit.



Llei d'enjudiciament criminal

Segons l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal, «les diligències d'instrucció es practicaran durant el termini màxim de sis mesos des de la data de l'acte d'incoació del sumari o de les diligències prèvies». Això correspondria a l'acte dictat el 31 d'octubre pel Tribunal Suprem en què va admetre a tràmit la querella per rebel·lió, sedició i malversació presentada per la Fiscalia contra els exmembres de la mesa del Parlament. No obstant això, la llei preveu que davant l'expiració d'aquest termini –que finalitzaria a l'abril– el jutge pot acordar la complexitat de la causa si així ho sol·licita la Fiscalia, i després d'escoltar les parts.



ERC vol que Dastis comparegui

D'altra banda, ERC va registrar ahir al Congrés una petició de compareixença del ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, perquè doni explicacions sobre les pressions del Govern espanyol al cos consular a Barcelona. El darrer cas ha estat el del cònsol honorari de Finlàndia, Albert Ginjaume, que la setmana passada va ser destituït a petició del Govern espanyol. Per al portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, «es tracta d'una ingerència evident en la política exterior que posa en relleu, una vegada més, el nerviosisme de l'Estat espanyol amb relació al procés d'independència català».

L'Executiu finlandès va asse-nylar que la destitució del seu cònsol a Barcelona s'ha fet a petició del ministeri d'Afers Exteriors per estar exercint activitats «relacionades amb la situació política que viu Catalunya en l'actualitat».