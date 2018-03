Els pensionistes es manifesten davant Hisenda contra la pujada del 0,25%

Una multitudinària manifestació, amb la gran majoria d'assistents jubilats, va omplir de gom a gom el carrer Alcalá de Madrid, on hi ha la seu del ministeri d'Hisenda, per protestar contra l'«escassa» pujada de les pensions del 0,25% que s'ha pactat per a aquest any.

Fins i tot abans de la convocatòria, que situava el començament de les protestes a les 11, ja es podien veure centenars de manifestants a la Puerta del Sol. De fet, la densitat de manifestants va fer que el carrer Alcalá quedés col·lapsat, entre altres coses per la multitud de paraigües i l'estretor de la via, en obres. Entre càntics de «Lladres» i «Sí que es pot», els assistents es van congratular de l'èxit de la convocatòria malgrat la pluja i tots defensaven un discurs comú: «No hi ha dret a això després de tota una vida treballant». En la mateixa línia, van defensar que gràcies a les seves pensions no ha «esclatat la cosa» durant la crisi.

Així es va manifestar un taxista jubilat de 72 anys, que va afirmar que ha cotitzat 41 anys. «He estat pagant els últims 11 anys el màxim i d'això al final me n'han quedat 1.181 euros», va lamentar. «No és lògic que no ens paguin el que puja la vida», va criticar. En la concentració hi va participar el secretari general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, que va considerar que l'assistència va ser «potentíssima» i va defensar que «els pensionistes no poden perdre poder adquisitiu quan l'economia està creixent per sobre del 3%».