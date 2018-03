El PP atribueix el pas enrere de Puigdemont al 155 i a la «determinació» del Govern central

El Partit Popular va atribuir a la «tenacitat i fermesa del Govern de Mariano Rajoy» i a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya la renúncia de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a tornar a ser investit per proposar el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, com a candidat.

«Gràcies a la tenacitat i fermesa del govern de Mariano Rajoy amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, l'expresident fugit de la justícia renuncia a la seva candidatura per presidir el Govern de Catalunya», va escriure el PP en el seu compte de Twitter després de conèixer la renúncia de Puigdemont. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, també a través de Twitter, va atribuir la renúncia de l'expresident a «la fortalesa de l'Estat de Dret i l'aplicació de l'article 155» a Catalunya i va afirmar que tots dos «han triomfat davant la il·legalitat i l'absurd».



Un acord «demencial»

El president del Govern espa-nyol, Mariano Rajoy, va assegurar que li sembla «demencial» l'acord entre per JxCat, ERC i la CUP per crear a Bèlgica una assemblea de representants i una presidència del Consell de la República i va advertir que mentre els independentistes no compleixin la seva obligació de triar un president «net» no hi haurà normalitat a Catalunya. Així ho va assegurar en una entrevista a Tele 5, i va reclamar que s'esculli un president de la Generalitat que «sigui a Espanya, no sigui a la presó i no tingui problemes amb la justícia».