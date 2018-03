El PP estudia la resolució per si té efecte més enllà de l'àmbit polític

El Govern espanyol està analitzant el contingut de les propostes de resolució que es van aprovar ahir al ple del Parlament de Catalunya, entre les quals n'hi ha una que avala la legitimitat del president Puigdemont, «per si alguna d'elles pogués tenir algun efecte més enllà del purament polític o declaratiu». Així ho van apuntar fonts de la Moncloa, que asseguren que la «fermesa i la celeritat en la resposta de les institucions de l'Estat» ha estat «determinant» perquè les forces independentistes no hagin ratificat al ple del Parlament la declaració d'independència, tal com demanava la CUP. L'executiu de Rajoy assegura que «mantindrà la seva actitud vigilant davant qualsevol risc d'il·legalitat».

L'executiu espanyol no va fer referència, però, al fet que la mesa ratifiqués la tramitació de les esmenes de la CUP, malgrat que finalment no es van votar en quedar incloses dins d'una transaccional. Les mateixes fonts havien advertit que els seus serveis jurídics estaven estudiant «les responsabilitats penals en què poden incórrer els membres de la mesa del Parlament de Catalunya si finalment admetien a tràmit les esmenes de la CUP» a la resolució de Junts per Catalunya.

El Govern espanyol actua en la línia que ja va avançar aquest dimecres el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que va apuntar que cal diferenciar entre el que és «una declaració política» de restitució de Puigdemont o un acte que «té conseqüències cap a tercers», que és «on podria sorgir la possibilitat d'una impugnació». «Si el Parlament surt amb una declaració sobre els drets podem estar més o menys d'acord, però com que no passa d'aquí no té sentit portar-lo davant un tribunal».

Cal veure ara com actuarà la Fiscalia, que aquest dimecres ja va apuntar que estava «estudiant les possibles implicacions penals» de la decisió de la mesa d'admetre a tràmit les esmenes de la CUP a la resolució de JxCat. La Fiscalia considerava que la simple admissió a tràmit de les esmenes ja implicava avalar «conductes d'una il·legalitat manifesta que no pot ser desconeguda pels qui la promouen o li donen suport».