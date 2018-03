Puigdemont avisa que impedir la investidura de Sànchez seria un «delicte»

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha anunciat que vol tornar a ser president de la Generalitat. En una entrevista a Rac1 aquest divendres al matí des de Brussel·les, el fins ara candidat a la presidència del Govern ha remarcat que el Parlament ha constatat que hi ha una majoria que vol que sigui president i desautoritzar el "cessament il·legal" que es va fer amb el 155. L'endemà que renunciés "provisionalment" a la presidència i proposés Jordi Sànchez com a candidat, Puigdemont també ha avisat que si l'Estat impedeix la investidura del número dos de JxCat -empresonat a Soto del Real- cometrà un "error gravíssim" i, probablement, també "algun delicte". A més, Puigdemont ha admès que va ser un "error" no implementar la República el 10 d'octubre, el dia que va deixar en suspens la declaració d'independència, davant la proposta de la Moncloa de no aplicar el 155.