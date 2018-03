Puigdemont renuncia«provisionalment» a ser president i proposa Jordi Sànchez

El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, va anunciar ahir que renuncia «de forma provisional» a ser investit al càrrec i que proposarà el seu número dos, Jordi Sànchez, com a candidat.

En un missatge institucional, va explicar que ha contactat amb el president del Parlament, Roger Torrent, per informar-lo sobre aquest tema i demanar-li que al més aviat possible obri una ronda de contactes amb els diferents grups per investir qui serà el president «d'un Govern autonòmic».

Per a Puigdemont, Sànchez representa com ningú els valors de JxCat, és un home de pau i està injustament empresonat, i ha argumentat que amb la seva decisió vol facilitar que les institucions catalanes segueixin governades per l'independentisme i no per «l'autoritarisme del 155».

«No claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels que han perdut a les urnes», va assegurar Puigdemont, que espera poder tornar aviat a Catalunya com un home lliure. També va argumentar que, amb la seva decisió, el Govern espanyol no podrà seguir ocupant, en la seva opinió, les institucions catalanes, i encara que admet que això no garanteix la restauració total de l'autonomia catalana, creu que donarà «llibertat per emprendre la següent fase del camí cap a la independència i del desenvolupament de la República catalana des d'espais més lliures i democràtics». Així, va ratificar la seva voluntat de mantenir «la legitimitat de la República» i treballar per fer-la possible, i va anunciar que en els propers dies convocarà membres del Parlament a una reunió solemne a Bèlgica per impulsar aquesta nova etapa.



Tres òrgans a Bèlgica

Precisament, l'acord d'investidura entre JxCat i ERC preveu crear dilluns a Bèlgica tres òrgans per internacionalitzar la República i difondre un procés constituent: una Assemblea de Representants de la República, una Presidència del Consell de la República i un Consell per la República, segons un document intern de la CUP.

També va anunciar que, en el seu nom, va encarregar a un equip d'advocats internacionals la presentació d'una demanda contra l'Estat espanyol davant el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides per violació de la Declaració Universal dels Drets Humans i la Carta dels Drets Civils i Polítics.

El president del Parlament, Roger Torrent, obrirà la setmana que ve una nova ronda de contactes amb tots els grups per proposar un nou candidat a la Presidència de la Generalitat. Ho van explicar fonts de la Presidència del Parlament després que Puigdemont hagués anunciat que renuncia a ser investit president i proposa que, en el seu lloc, el candidat investit sigui Jordi Sànchez.