Rivera defensa que la policia pugui entrar als pisos ocupats

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va defensar la proposta del seu partit perquè la policia pugui entrar sense ordre judicial a immobles ocupats il·legalment quan hi hagi indicis que s'estan utilitzant per a activitats delictives, i va posar com a exemple els «narcopisos» i habitatges ocupats per «màfies que fan xantatge als propietaris». La formació taronja ha presentat 120 esmenes a les iniciatives que el PSOE i el PNB van presentar al Congrés per derogar o modificar la Llei de Seguretat Ciutadana. La mesa de la Cambra Baixa ha acordat posar fi a les successives pròrrogues dels terminis de presentació d'esmenes, de manera que aquestes iniciatives que estaven bloquejades des de fa mesos podran continuar la seva tramitació.