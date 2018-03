Cs lliga les pensions amb els nous pressupostos

Ciutadans assegura que està «obert» a donar suport a una revaloració de les pensions d'acord amb l'evolució de l'IPC, si bé condiciona aquesta mesura a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, incloent la promesa rebaixa d'impostos per a mileuristes, i la posada en marxa de reformes estructurals contra la precarietat laboral i la baixa natalitat.

«Si us plau, deixem de regatejar amb la dignitat dels pensionistes», va dir Albert Rivera, que va criticar que es debati «si apujar un euro o cinc» la pensió. Va assenyalar que els Pressupostos del 2018, pactats entre PP i Ciutadans però que encara no han estat presentats per manca de prou suport al Congrés, ja inclouen una rebaixa a l'IRPF que podria beneficiar els de pensions més baixes.

«La millor manera de garantir el poder adquisitiu dels pensionistes és votar a favor dels pressupostos», va dir, remarcant la rebaixa de l'IRPF que previsiblement inclouran els nous comptes. «Espero que Montoro compleixi», va dir al respecte; ja que «el 22% dels pensionistes se'n beneficiaria i els permetria deixar de pagar 60 euros al fisc».