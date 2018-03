Detenen un home obsessionat amb la mare del nen desaparegut a Almeria

La Guàrdia Civil ha interrogat un home que té una ordre d'allu-nyament respecte de la mare de Gabriel, el nen de 8 anys desaparegut a Níjar (Almeria). L'interrogatori es va practicar en el marc de la investigació oberta després de la desaparició d'aquest menor a Las Hortichuelas, a Níjar, quan feia a peu un camí de 100 metres que separa la casa dels seus avis de la dels seus pares. L'home interrogat estava obsessionat amb la mare de Gabriel i per això s'havia dictat una ordre d'allunyament contra ell. Els pares del menor desaparegut es van separar després que naixés el seu fill.

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va desitjar que hi hagi una ràpida resolució de la desaparició de Gabriel, i va desvincular «de moment» aquest cas de la detenció per part de la Guàrdia Civil d'un home que va trencar l'ordre d'allunyament sobre la mare del menor. Segons el ministre, es va portar a terme un arrest per interrogar un home perquè «va manipular» la polsera telemàtica que porta després d'una ordre d'allunyament sobre Patricia, la mare de Gabriel. «De moment no es pot determinar que aquesta detenció estigui relacionada amb la desaparició», va assenyalar, i va insistir que «no hi ha res» que «ara per ara» el vinculi amb el cas.



Diverses denúncies

La mare de Gabriel i el detingut van coincidir en el passat en compartir l'afició per l'esport. La dona va interposar diverses denúncies contra ell, i es va decretar l'ordre d'allunyament el 2016.

Les tasques de recerca del dispositiu especial per localitzar el parador del nen es van reprendre i es va ampliar el perímetre de recerca dos quilòmetres. Des de les vuit del matí es van establir els primers grups de recerca, formats tant per operatius especialistes com per voluntaris que han acudit fins al municipi d'Almeria per col·laborar en el rastreig.

En total, es van configurar 24 grups per buscar per tota la zona per tal de trobar alguna pista del lloc on pot estar el menor desaparegut.