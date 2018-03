Detinguts per un assalt a l'hospital per alliberar un presumpte 'narco'

La Policia Nacional va detenir dos germans com a presumptes responsables de l'assalt a l'hospital de la Línea de la Concepción (Cadis) el dia 6 de febrer passat per alliberar un presumpte narcotraficant que prèviament havia estat detingut per agents policials. Aquest últim continua fugit.

Les detencions es van dur a terme ahir en dues actuacions coordinades per la Policia a les ciutats d'Algesires i de La Línea.

Segons ha informat la Policia Nacional, les indagacions policials van permetre detenir dijous al matí els «màxims responsables» de l'assalt a l'hospital.

Es tracta d'Ismael M.C., arrestat a la ciutat gaditana d'Algesires. A la tarda es va detenir el seu germà Eduardo, que va intentar fugir en adonar-se de la presència policial. En el moment del seu arrest portava, entre els seus efectes, més de 200.000 euros.