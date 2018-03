El Govern espanyol «no consentirà» una investidura a distància del líder de l'ANC empresonat

El Govern espanyol «no consentirà» cap «farsa» en forma d'investidura a distància, ja sigui mitjançant un plasma o per una persona interposada, del número dos de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, que es troba en presó provisional des de fa 136 dies. Així ho va apuntar ahir el portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que va oferir amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá.

Precisament Catalá va assegurar que l'advocacia de l'Estat estarà pendent de les actuacions que pugui fer el Parlament i «actuarà en conseqüència» si pensa que s'infringeix la llei per fer possible una investidura no presencial. El ministre també va recordar que la possibilitat que Sànchez surti de la presó per ser investit presencialment es troba en mans del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, i, per tant, el fet que pugui ser investit o no «serà decisió del jutge».