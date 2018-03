Hasél, condemnat a dos anys de presó, publica un altre cop els mateixos tuits

El raper Pablo Rivadulla, conegut com Pablo Hasél, ha trigat tot just unes hores, des que s'ha conegut la seva nova condemna de presó, a tornar a penjar a Twitter els missatges objecte de la condemna, com a protesta pel que considera una decisió injusta dels «jutges feixistes» de l'Audiència Nacional, que l'han . Aquesta l'ha condemnat a dos anys de presó i un dia i a una multa de 24.300 euros pels delictes d'enaltiment de terrorisme, amb l'agreujant de reincidència, i injúries i calúmnies contra la Corona i institucions de l'Estat per exalçar figures de membres d'ETA i GRAPO en el seu perfil de Twitter.

«Mireu si me'n penedeixo que ara mateix procedeixo a escriure el mateix pel què he estat condemnat», assenyala en un dels missatges, que continua amb els enunciats següents: «Les preses i presos polítics són exemples de resistència. Isabel Aparicio (membre dels GRAPO) va ser exterminada per l'Estat negant-li assistència mèdica. La Guàrdia Civil va assassinar 15 immigrants». Una hora després el missatge tenia més de mil retuits i més de 2.000 «m'agrada» .

Després de conèixer la seva sentència, Hasél va escriure un primer tuit en què saluda «l'escòria que celebra» el seu empresonament. «Només donaran més veu al missatge que volen silenciar, només em faran enfortir com a revolucionari. Això avança la fi de la vostra tirania».

A continuació, acusa els mitjans de comunicació de mentir i assegura que a ell no l'han condemnat per enaltir ETA. «No m'estan condemnant per això, sinó per denunciar les tortures que va patir un suposat militant d'ETA, entre altres coses».