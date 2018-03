Hasél, Valtònyc i Elgio reclamen mobilització: "A l'Estat no li pot sortir gratis la nostra presó"

Pablo Hasél, Valtònyc i Elgio han fet una crida a la solidaritat ciutadana i a la 'lluita' al carrer per denunciar les condemnes a presó per les lletres de les seves cançons o comentaris 'ofensius' a les xarxes socials. "A l'Estat no li pot sortir gratis la nostra presó", han avisat els rapers en una taula rodona organitzada aquest dissabte al casal Can Capablanca de Sabadell. "La nostra llibertat, així com la vostra, depèn de si els surt més car tenir-nos a la presó que al carrer. Cal generar una resposta solidària", ha insistit el lleidatà Hasél, recentment condemnat per l'Audiència Nacional a dos anys i un dia de garjola per "enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona" i a una multa de 24.300 euros. "Ens ataquen a nosaltres perquè som dèbils i és una forma d'aplicar l'autocensura a altres artistes", ha afirmat al seu torn el balear Valtònyc, sentenciat a tres anys i mig de presó també pels delictes "d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona".