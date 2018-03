Millet paga els 400.000 euros de fiança i surt de la presó

Fèlix Millet, condemnat a nou anys de presó pel desfalc del Palau de la Música, va abandonar ahir el centre penitenciari de Brians 2 on era ingressat després de fer front a la fiança de 400.000 euros que el jutge li va imposar per eludir la presó provisional.

La defensa de Millet, que precisament havia rebut ahir al matí l'alta hospitalària del pavelló penitenciari de l'Hospital de Terrassa, on era ingressat des del 23 de febrer passat per una greu infecció pulmonar, va comparèixer a última hora del matí davant la secció desena de l'Audiència Provincial de Barcelona per presentar els avals. Fonts penitenciàries van explicar que aquests avals són dues propietats de dos familiars. Es va presentar la taxació dels dos immobles, que supera «àmpliament» la quantitat exigida per la fiança, segons les mateixes fonts.

És per això que es va dictar interlocutòria de llibertat provisional, que es va comunicar a la presó a través del jutjat de guàrdia del partit judicial amb competència a Brians II. Fèlix Millet va quedar en llibertat ahir cap al vespre.

Cal recordar que Jordi Montull, mà dreta de Millet i condemnat també pel desfalc, va sortir de la presó dimarts passat després de dipositar la fiança de 100.000 euros imposada per l'Audiència de Barcelona. Els magistrats van imposar aquestes fiances per les elevades condemnes i per entendre que ni l'arrelament ni l'edat avançada eren motius suficients per descartar el risc de fuga. Ara, Millet i Montull no podran sortir de territori espanyol i s'hauran de presentar al jutjat cada mes.