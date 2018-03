El PDeCAT vol explicacions pel mòbil robat a la presó a l'advocat de Sànchez

El PDeCAT va exigir ahir explicacions al ministeri de l'Interior pel «rocambolesc» robatori del mòbil de Jordi Pina, advocat de l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, durant una visita a la presó de Soto del Real. El portaveu d'Interior del PDeCAT al Congrés, Feliu Guillaumes, es va fer així ressò d'aquest episodi, que va tenir lloc el dia 29 de desembre quan el lletrat i la seva esposa, també advocada, van anar a visitar a la presó Jordi Sànchez.

Guillaumes va relatar que, en arribar a la presó, igual que la resta de visites, els dos advocats van dipositar els seus dispositius mòbils en un armariet que hi ha al recinte penitenciari, i que va ser quan els van recollir que es van trobar la bústia «rebentada» i que tots dos terminals havien desaparegut. En la seva bateria de preguntes, el diputat pregunta al Govern central si no considera «molt rocambolesc» que «precisament» l'armariet on van dipositar els seus mòbils fos l'únic «forçat». També vol saber si el departament que dirigeix Juan Ignacio Zoido ha iniciat una investigació interna sobre aquests robatoris.