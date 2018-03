Puigdemont adverteix que impedir la investidura de Sànchez seria un «delicte»

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, va avisar ahir, l'endemà que renunciés «provisionalment» a la presidència i proposés Jordi Sànchez com a candidat, que si l'Estat impedeix la investidura del número dos de JxCat –empresonat a Soto del Real– cometrà un «error gravíssim» i, probablement, també «algun delicte». Així ho va assegurar en una entrevista a RAC1 des de Brussel·les, on també va anunciar que vol tornar a ser president de la Generalitat.

El fins ara candidat a la presidència del Govern va remarcar que el Parlament ha constatat que hi ha una majoria que vol que sigui president i desautoritzar el «cessament il·legal» que es va fer amb el 155. A més, Puigdemont va admetre que va ser un «error» no implementar la República el 10 d'octubre, el dia que va deixar en suspens la declaració d'independència, davant la proposta de la Moncloa de no aplicar el 155. Puigdemont va afegir que recuperar la condició de president després del 21-D era possible amb el marc constitucional, però va lamentar que la «nul·la» separació de poders a l'Estat hagi fet «impracticable» aquesta via. Tot i això, va deixar clar que es faran les «modificacions» que calguin per fer efectiu el camí del seu retorn, així com el de posar fi al 155, tot i que de moment s'ha prioritzat «desencallar» el Govern mitjançant la candidatura de Sànchez. Preguntat sobre quan podrà tornar a presidir l'executiu, Puigdemont va concloure que això «dependrà dels canvis i les decisions que s'hagin de prendre al Parlament».



Presidència de Sànchez

Puigdemont va remarcar que qui posi «traves» a la investidura de Sànchez haurà d'anar «molt amb compte». Així mateix, es va preguntar de manera retòrica com es pot impedir l'exercici d'un dret que tenen els diputats –poder ser candidats a la presidència del Govern– i que està reconegut per la carta dels Drets Humans, de les Nacions Unides, i de la mateixa Constitució. També va assegurar que la figura de Sànchez facilitaria la constitució del nou executiu, perquè és un dels «millors homes» de JxCat. Sobre l'expresident de l'ANC, Puigdemont va remarcar que no es pot considerar «normal» que l'Estat no deixi ser president algú que en té les condicions, i va reiterar que és el Parlament qui ha de prendre la decisió.

Així doncs, el cap de files de JxCat va argumentar que Sànchez podria liderar l'executiu des de la presó: «Un territori es pot governar de moltes maneres de manera pràctica, però mai contra les urnes». Preguntat per què Sànchez hauria de passar davant d'Oriol Junqueras, Puigdemont va ser contundent: «La presidència cor-respon a JxCat i Sànchez n'és el número dos». Pel que fa a l'escenari que s'obriria en cas que l'Estat impedís la investidura, el líder de JxCat va apuntar que no deixaran passar ni un «abús» i que la situació arribarà a les «esferes internacionals». Encara sobre Sànchez, Puigdemont va insistir que «no hi ha llei a la mà» que pugui impedir la seva elecció.

Puigdemont també va admetre que la «probabilitat més alta» és, «tristament», que hagi de passar molts anys a Brussel·les, així com que els presos «polítics» continuïn també molt temps entre reixes. Va constatar que si l'Estat hagués donat garanties, ell s'hauria plantejat retornar a Catalunya, però que no lligarà aquesta decisió als processos penals oberts: «La decisió no la prendré sobre un procés que és una farsa», va dir.