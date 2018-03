La recerca del nen desaparegut a Almeria es reprèn després d'un altre dia sense resultats

La jornada de recerca de Gabriel Cruz, de vuit anys, a qui se li va perdre la pista el passat dimarts a Níjar, a Almeria, va finalitzar aquest divendres sense resultats, si bé les tasques de localització del menor han estat represes a primera hora del matí d'aquest dissabte, quan s'espera que es torni a arribar a reunir un dispositiu d'unes 500 persones, entre personal d'emergències i voluntaris.

Així ho han confirmat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil, que ha informat també que es preveu que en el matí d'aquest dissabte passi a disposició judicial el detingut per trencar presumptament l'ordre d'allunyament que pesava sobre ell sobre la mare de Gabriel Cruz i que va ser condemnat el febrer a sis mesos de presó per fets similars. Mentrestant, D.M.F.A., de 42 anys, roman a les dependències de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Almeria.

La recerca es va suspendre al voltant de les 21 hores d'aquest divendres, un cop que va caure el sol a la zona i no disposaven de suficient llum per continuar. No obstant això, a les 08.15 hores d'aquest dissabte s'ha reprès les tasques, comptant a més amb la incorporació de nous efectius al dispositiu, com és el cas de la Secció Especial de Rescat i Intervenció en Muntanya (Sereim) de la Guàrdia Civil a Sierra Nevada. Legionaris de la base militar de Viator i efectius de la Policia Nacional d'Almeria, fora de servei, s'han unit també aquest dissabte al dispositiu com a voluntaris.

D'aquesta manera, aquest dissabte es podrà inspeccionar la zona dels penya-segats a la línia de costa, així com els punts més alts de la serra de Cap de Gata-Níjar. Igualment, les mateixes fonts han precisat que en aquesta jornada ampliaran el perímetre de recerca més enllà dels quatre quilòmetres.