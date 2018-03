El Suprem confirma penes per la tragèdia del Halloween de Madrid Arena

El Tribunal Suprem (TS) ha ratificat la condemna dictada per l'Audiència Provincial de Madrid a 4 anys de presó a l'empresari Miguel Ángel Flores per la tragèdia del Madrid Arena, en què van morir cinc joves aixafades, i condemna el metge absolt Simó Viñals a un any i mig per imprudència professional.

La Sala Penal ha confirmat la condemna a Flores, president i administrador de l'empresa Diviertt i promotor de la festa de Halloween celebrada al pavelló Madrid Arena la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre del 2012 a la qual van morir cinc joves d'entre 17 i 20 anys, com a autor responsable de cinc delictes d'homicidi i catorze de lesions per imprudència greu.

També condemna a penes de fins a tres anys altres persones vinculades a l'organització o el control de l'esdeveniment.

Els més nou de la sentència és que la Sala anul·la l'absolució del metge Simó Viñals, que era l'encarregat d'atendre i de dirigir el servei mèdic la nit dels fets, i el condemna a un any i mig de presó per un delicte d'imprudència greu amb resultat de mort, en la modalitat d'imprudència professional, amb relació a la víctima Cristina Arce, i inclou la inhabilitació de metge per quatre anys.