La CUP s'absté amb Sànchez i rebutja l'acord de Junts per Catalunya i ERC

La CUP va decidir ahir que els seus quatre diputats s'abstindrien en una investidura de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. Després de la reunió del Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària dels anticapitalistes, el diputat Vidal Aragonès va anunciar que la formació rebutja la proposta d'acord de JxCat i ERC perquè suposa una «submissió total a la legalitat espanyola».

A preguntes dels periodistes, Aragonès va explicar que l'abstenció dels quatre diputats cupaires és ferma tant per a una primera com per a una segona votació d'investidura. Això forçaria Carles Puigdemont i Antoni Comín a renunciar al seu escó perquè Sànchez obtingués més vots a favor que en contra i pogués ser investit.

Amb tot, la CUP creu que no cal que ho facin i que podrien desobeir el Tribunal Constitucional (TC), que no permet que els diputats a Brussel·les deleguin el seu vot. «No negociarem autonomisme, ni legalitat espanyola, ni mesures socials que no tinguin contingut efectiu», va alertar el diputat i va refermar que la CUP «mai no renunciarà» i que, de moment, «no negociarà» amb JxCat i ERC en considerar que els seus plantejaments estan allunyats del republicanisme que reclamen.

La reunió dels òrgans de direcció i representació de la CUP va acabar amb un consens bastant ampli.

Després de tot el matí de debat i de dies de converses al territori, els anticapitalistes van decidir posicionar-se «en contra de la proposta conjunta de JxCat i ERC», perquè consideren que «suposa submissió total a la legalitat espanyola i no afrontar el marc de patiment de les classes populars en el dia a dia i no conté polítiques socials efectives».

«Ni 155 ni autonomisme»

«A la CUP, diem de manera clara que ni 155, ni 135, ni autonomisme», va refermar Vidal Aragonès. És per aquest motiu que la CUP va decidir que si es convoca un ple d'investidura per fer president Jordi Sànchez, els seus quatre diputats s'abstindran tant en primera com en segona votació.