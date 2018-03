ERC demana diàleg a la CUP i s'obre a fer una altra proposta als anticapitalistes

Esquerra Republicana està disposada a canviar la proposta que, amb JxCat, va presentar a la CUP per a la investidura de Jordi Sànchez i que els anticapitalistes van rebutjar ahir. El regidor republicà a Barcelona i membre de la direcció nacional del partit, Alfred Bosch, va considerar, després de conèixer la decisió dels cupaires, que s'«haurà de tornar a parlar i veure què demana la CUP, i en base al que demani, tornar a parlar per veure si podem corregir l'oferta de manera que tots ens puguem posar d'acord».

El que va evitar valorar Bosch és si, com diu la CUP, creu que la proposta feta és massa autonomista i poc republicana. En aquest sentit, va demanar als anticapitalistes que pensin en la necessitat d'acabar amb el 155, amb independència de com vegin l'oferta feta. «Que diguin això no vol dir que ens haguem de quedar encallats en el 155. El nostre objectiu és sortir del 155, sortir de la repressió, de l'absència de Govern, i tenim urgència a deixar aquest escenari», va concloure. Bosch, a més, va insistir que tots els independentistes han de «fer tot el possible, parlar amb tothom, fins a l'esgotament», i va descartar que les negociacions fracassin.