Europa avisa Trump de represàlies si posa aranzels a les importacions

El president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, va avisar ahir l'administració de Donald Trump que la UE imposarà aranzels a productes americans, com els vaquers Levi's, les motos Harley Davidsoni el Wiskhy Bourbon, si finalment aplica aranzels a l'alumini i l'acer en perjudi de la indústria europea.

L'avís de Juncker és la reacció de la Unió Europea a l'anunci de fa pocs dies de Donald Trump d'aplicar aranzels del 25% a les importacions d'acer i del 10% a les d'alumini per protegir la indústria americana. Les implicacions van arribar fins a la setena ronda de converses sobre el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN) a Ciutat de Mèxic.

De seguida, el Canadà i Mèxic van amenaçar de prendre mesures i diversos grups industrials van advertir que l'aplicació d'aranzels provocaria una guerra comercial.

Ara, Juncker, en declaracions a les televisions alemanyes NTV, ARD i ZDF, va avisar que respondrà amb fermesa i proporcionalitat a l'anunci del president nord-americà, Donald Trump, de la idea d'imposar aranzels del 25% en l'acer i del 10% en l'alumini per protegir la indústria nord americana.

El president de la Comissió Europea va valorar que les mesures americanes costaran llocs de treball a Europa, ja que tindran un impacte directe en el mercat d'aquests materials. Sobre la base dels efectes dels aranzels de Donald Trump, Juncker va justificar que Europa no es pot estar quieta i ha d'actuar .

Juncker va definir com a molt lamentable la polèmica aixecada per l'anunci dels aranzels. Això no obstant,va descartar una possible guerra comercial entre Europa i els Estats Units. Va reblar que li agradaria mantenir una relació raonable amb Amèrica, però va afegir que Europa no pot amagar el cap sota la sorra.

L'executiu comunitari està en procés de calcular l'impacte que tindrien els aranzels anunciats per Trump en l'acer i l'alumini per a la indústria europea. Va considerar que els aranzels no es justifiquen per motius de seguretat, com al·lega Washington.

Tot i això, va recordar que la decisió final dels Estats Units encara no s'ha pres. Així doncs,va tornar a valorar que si els americans adopten aranzels punitius, Europa haurà de gravar els productes americans. Va resoldre que Europa necessita una indústria competitiva i forta, i que per això no pot quedar afectada per les polítiques unilaterals americanes.

En tot cas, va avisar que la Comissió Europea decidirà mesures concretes en la pròxima reunió col·legial del dimecres vinent. La Unió Europea considera aplicar un aranzel del 25% a productes de l'acer, agrícoles i industrials per tal de reequilibrar la situació, segons han explicat fonts comunitàries. També constata un augment de les importacions d'acer estranger al mercat europeu i consultarà amb socis, com el Brasil i el Canadà, portar els Estats Units davant de l'Organització Mundial del Comerç.



Trets a la Casa Blanca

D'altra banda, ahir un individu va disparar-se amb una arma de foc al costat de la Casa Blanca, segons va informar el Servei Secret a través del seu compte oficial a Twitter. El Servei Secret va assenyalar que no hi havia més persones ferides a causa d'aquest incident i que el trànsit rodat al voltant de la Casa Blanca estava afectat.