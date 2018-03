Mor el divulgador científic Jorge Wagensberg als 69 anys a Barcelona

El divulgador científic, museògraf i director artístic Jorge Wagensberg Lubinski va morir ahir a la tarda al seu domicili particular de Barcelona als 69 anys, segons va informar a través d'un comunicat Hermitage Barcelona.

El 1991 es va fer càrrec de la direcció del Museu de la Ciència de Barcelona, embrió del CosmoCaixa, un dels museus consagrats a la ciència més innovadors del món. En va ser director fins al 2005, any en què va ser guardonat amb el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica per aquest projecte. El 2007 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2010 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Lleida.

El projecte de l'Hermitage Barcelona, impulsat per Ujo Pallarés i Valery Yaroslavskiy, va oferir-li el 2013 la direcció creativa del futur museu. Des d'aleshores, Wagensberg va treballar en la definició i projecció de com havia de ser la seu de l'Hermitage a Barcelona amb la voluntat que fos una proposta museogràfica encaminada a fusionar art i ciència.

Nascut a Barcelona l'any 1948, Jorge Wagensberg Lubinski va estudiar Física a la Universitat de Barcelona, on va doctorar-se. Des de 1981 era professor de Teoria dels processos irreversibles a la Facultat de Física d'aquesta universitat. També era membre fundador de l'European Museum Academy i va publicar diversos llibres de divulgació científica.

El 1983 va fundar la col·lecció de llibres Metatemas de l'Editorial Tusquets, de la qual era editor des d'aleshores. Entre altres, va publicar més d'un centenar de títols d'autors com Schrödinger, Einstein, Konrad Lorenz, Richard Feynman i Stephen Jay Gould.

L'Hermitage de Barcelona va expressar ahir, a través d'un comunicat, «el seu profund dolor per la mort de Jorge Wagensberg, el seu director artístic». «Les persones que, els últims anys, han treballat dia rere dia per fer realitat aquest projecte al costat d'una persona tan sàvia i generosa com Jorge Wagensberg, avui només podem expressar tristesa i dolor», va remarcar l'entitat, que va qualificar de «privilegi poder aprendre al costat d'una figura tan cabdal» en l'àmbit de la ciència.