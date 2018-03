El moviment feminista crida a fer vaga el proper dijous 8 de març

La bretxa salarial, el sostre de vidre que dificulta ascendir professionalment, les violències masclistes, l'assetjament sexual o la feminització de la pobresa són algunes de les xacres que diferents col·lectius del moviment feminista i altres actors socials volen denunciar el proper dijous 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb una vaga laboral, educativa, de cures i consum. En l'àmbit laboral, els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han convocat aturades de dues hores per torn mentre que sindicats minoritaris -com la CGT, CNT, Intersindical-CSC o la IAC- han ampliat la convocatòria a 24 hores. Al llarg de la jornada, estan previstes activitats i mobilitzacions arreu de Catalunya. La principal manifestació sortirà de la confluència entre Passeig de Gràcia i Diagonal a Barcelona a les 18:30 hores.

El moviment feminista s'ha organitzat a través de la Comissió 8 de març, punt de confluència de diverses organitzacions, per fer una crida a dir "prou" sota el lema "Si les dones parem, es para el món". Animen les dones a aturar la seva activitat com també ho fan sindicats, tant majoritaris com minoritaris, per reclamar la igualtat de gènere. La vaga general va més enllà de l'àmbit laboral. Al manifest de la vaga feminista del 8-M, al qual s'han adherit més de 320 entitats, demanen fer extensiva la vaga a l'ensenyament no anant a classe, a l'àmbit domèstic evitant fer tasques domèstiques i en el consum evitant comprar el proper dijous, especialment en comerços i marques no respectuosos amb el gènere femení o aquells productes més cars pel fet de ser per a dones -el que es coneix com taxa rosa-.

El col·lectiu impulsor de l'aturada feminista també suggereix als homes que aquell dia assumeixin les tasques de cura de les seves companyes o s'ofereixin per fer els serveis mínims a la feina, tot i que també convida a participar al gènere masculí en la convocatòria. L'aturada està convocada al conjunt de l'estat espanyol i a més de 150 països del món.

Des de la Generalitat de Catalunya, la directora general d'Igualtat va expressar fa unes setmanes el suport de l'administració catalana a la "mobilització" ateses les causes de la convocatòria: "No hi ha ningú que pugui negar que la motiva una situació d'injustícia envers les dones". Del món municipal, són diversos els consistoris que hi han donat suport. A tall d'exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, l´alcaldessa Ada Colau va anunciar aquesta setmana al seu compte de Twitter que la secundarà. D'altra banda, en l'àmbit espanyol, la ministra de Treball, Fátima Báñez, va manifestar que no hi participarà.

En relació a les patronals catalanes, el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, va qüestionar fa dues setmanes la vaga per considerar-la una "acció política". També el president de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad, va posar en dubte l'efectivitat de l'aturada laboral per equiparar les condicions laborals d'homes i dones.



Desigualtat en l'àmbit laboral



Diversos estudis han posat de relleu que a Catalunya les dones cobren una quarta part menys que els homes. L'Observatori del Treball i Model Productiu constata a l'informe 'Evolució de la bretxa salarial 2008-2015' que el salari mitjà d'un home el 2015 era de 27.514 euros mensuals mentre que el de les dones era de 20.946 euros, és a dir, un 23,9% inferior. L'estudi posa de relleu que les dones se situen a la part baixa de l'escala salarial -el que es coneix com a sol enganxós- i les dones tenen més barreres per ascendir a posicions més ben remunerades -el que s'anomena sostre de vidre-. De fet, l'informe constata que les dones amb càrrecs de més responsabilitat reben de mitjana un sou anual gairebé 9.000 euros inferior al dels seus companys. A més, destaca que són més les dones que treballen a temps parcial -un 20% del total de dones- mentre que són només un 7% dels homes.

Una tendència que, segons un informe de CCOO, també es fa palesa a l'administració pública de la Generalitat on un 75% de treballadors temporals són dones. El sindicat també denuncia que la majoria de càrrecs directius públics són ocupats per homes -el 66%-. Segons dades recollides per UGT, les dones ocupen un 93,3% del treball de cura dels fills i filles i una de cada quatre fa ús de la reducció de jornada -amb la conseqüent pèrdua salarial- mentre que només un 3% dels homes utilitza aquest permís. UGT també alerta que la bretxa de gènere en el món laboral repercuteix en el sistema de pensions: La pensió mitjana de les dones és un 40% inferior a la dels homes.