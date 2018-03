Tabàrnia es manifesta pel centre de Barcelona: "S'ha acabat la broma"

La plataforma Tabàrnia s'ha manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona amb els lemes 'S'ha acabat la broma' i 'Tabàrnia lliure de populisme'. Unes 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han secundat la marxa, prevista inicialment el passat 25 de febrer però posposada per l'inici del MWC. La manifestació ha començat amb una ofrena floral davant el monument al "patriota espanyol" Rafael Casanova, ha enfilat la Via Laietana per acabar a la plaça de Sant Jaume. Els participants han portat caretes del 'president a l'exili', Albert Boadella, que finalment no ha fet acte de presència davant el Palau de la Generalitat. Els manifestants s'han aturat davant la prefectura superior de la policia espanyola de Via Laietana per cridar: 'Aquesta és la nostra policia'. Al llarg de la manifestació –de marcat ambient festiu- també s'han corejat altres consignes com 'Puigdemont, a presó' o 'Som Catalunya, som Espanya'.