Tres víctimes mortals, entre elles una menor, en tres accidents a les carreteres catalanes

Aquest diumenge s'està saldant amb un balanç tràgic a les carreteres catalanes, on han mort tres persones, entre elles una menor, en tres accidents de trànsit diferents. El que ha afectat a més persones s'ha produït a la C-17 a Gurb (Osona) al voltant de les 7 del matí, en un xoc frontal entre dos turismes on ha mort la passatgera davantera d'un dels vehicles. Quatre persones més han resultat ferides greus i han hagut de ser excarcerades pels Bombers de la Generalitat. Les ambulàncies del SEM les han traslladat als hospitals de Vic i Manresa. Una altra persona que viatjava al seient davanter d'un cotxe, en aquest cas a la C-63 a l'alçada de Sils (la Selva), ha resultat morta després que el turisme hagi sortit de la via per causes que es desconeixen. La conductora del cotxe ha quedat ferida menys greus. El Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a tres quarts de dues de la matinada. L'últim accident s'ha produït prop de les 12 del migdia a B-224, al municipi de Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat), i s'hi han vist implicats dos turismes i una moto. El conductor de la moto ha mort i entre els passatgers dels vehicles no hi ha hagut cap afectat.