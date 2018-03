Crisi humanitària a Síria: Un comboi amb 46 camions de Creu Roja arriba a Ghuta

La Creu Roja Internacional intenta respondre a la crisi humanitària que es viu a la regió de Ghuta Oriental, a Síria, amb un comboi d'ajuda que formen 46 camions i que, segons les darreres informacions, ja ha arribat al campament de Wafidin, molt a prop d'on hi ha un front bèl·lic on s'enfronten l'exèrcit de Bashar al-Assad i els rebels. "Sembla una cursa contra el temps", explica el portaveu del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) a Síria, Pawel Krzysiek. Aquest enclavament de Ghuta és a la perifèria de Damasc oi només ha rebut a un petit comboi amb ajuda a mitjans de febrer. Es calcula que uns 600 civils hi han mort per bombardeig.

El comboi no està protegit. Ali al Zaatari, coordinador humanitari de l'ONU a Síria que acompanya els vehicles, ha revelat en declaracions a l'agència de notícies Reuters que s'escolten explosions a prop. La seguretat del personal que viatja en el comboi és fonamental, diu, i reclama que "hi hagi garanties que es podrà lliurar l'ajuda humanitària en bones condicions".

El Govern de Síria requisa material que era per Ghuta



La polèmica ha saltat quan s'ha sabut que responsables del Govern sirià han retirat kits de tractament de trauma i quirúrgics, dosi d'insulina i equips de diàlisi del comboi humanitari. "Tots els kits de trauma, quirúrgiques, les sessions de diàlisi i insulina han estat rebutjats per la seguretat", ha explicat un responsable de l'OMS, en un missatge de correu electrònic, abans d'afegir que un 70 per cent dels subministraments introduïts en els camions en els seus magatzems s'han retirat durant la inspecció.

Nacions Unides va assegurar diumenge que havia rebut aprovació perquè el comboi humanitari pogués accedir a l'enclavament controlat per rebels. En les últimes setmanes, les forces governamentals han bombardejat intensament aquest enclavament, provocant la mort de més de 600 civils.