La CUP rebutja votar un candidat amb un programa «autonomista i no republicà»

El cap de llista de la CUP en les darreres eleccions al Parlament, Carles Riera, ha negat aquest dilluns que els anticapitalistes s'oposin al fet que el diputat de JxCat i exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, sigui president de la Generalitat, sinó que rebutgen investir qualsevol candidat que presenti "un programa autonomista i no republicà".

"No vetem Jordi Sànchez per una raó fonamental: perquè de noms no n'hem parlat. Estem en una fase prèvia de parlar de quina política, de quina acció de Govern farem", ha assegurat en una entrevista de Tv3 recollida per Europa Press en la qual ha garantit l'abstenció dels quatre diputats de la CUP a la investidura de qualsevol candidat que no dugui un programa republicà i de desobediència.

"Si ens posem d'acord amb un programa de Govern republicà, no és un problema de noms, però si no ens posem d'acord serà un problema de noms", ha insistit, i ha recordat que estaven disposats a investir un altre cop Carles Puigdemont després d'arribar a un acord mínim, però que el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar el ple.

Noves eleccions: «no ens fa por»



Ha criticat que JxCat "vol desplaçar la República al simbolisme de l'exili" a Bèlgica mentre la Generalitat actua en el marc autonòmic i que ERC planteja dur a terme un procés constituent al marge de les institucions, cosa que la CUP no avalarà.

"Cal aconseguir que ara es faci la República, i no volem anar a unes eleccions, però si no hi ha més remei hi anirem. No ens fa por", ha avisat.

També ha expressat perplexitat perquè el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, plantegés en un article acostar-se als comuns i al PSC, i ha demanat eixamplar l'acord entre els independentistes: "Això no va d'estendre ponts amb un Partit Socialista que ha votat a favor de l'aplicació del 155".

Així mateix, ha carregat contra la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que va atribuir a la CUP el bloqueig de la investidura, i l'ha acusada d'apostar per l'autonomisme: "Cada vegada que Marta Pascal fa declaracions en nom del PDeCAT des del 21 de desembre, ens allunya més de l'acord".

Constuir república i procés constituent»



Per al diputat 'cupaire', la nova legislatura a Catalunya ha de passar per desobeir, per la qual cosa ha advocat perquè el Parlament permeti el vot delegat dels diputats sobiranistes a Bèlgica --Puigdemont i Toni Comín-- encara que "l'Estat digui que no", i ha alertat que si ERC i JxCat no es plantegen desobeir no es podrà construir la República.

Així, ha demanat que s'impulsi a Catalunya un procés constituent que permeti redactar una constitució que la ciutadania pugui votar aquesta legislatura: "Dins d'aquesta legislatura cal tenir un nou 1 d'octubre".

Paral·lelament, ha defensat que el Govern materialitzi la República amb lleis i decrets per nacionalitzar la sanitat, impulsar un salari mínim de 1.200 euros i un sistema públic d'habitatge, així com fer-se amb el control de les infraestructures i els subministraments bàsics per "garantir la sobirania davant l'Estat o operadors privats que podrien no ser fidels a la República".