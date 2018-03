Els desnonaments cauen un 5,4% a Catalunya el 2017

Els desnonaments han baixat un 5,4% a Catalunya durant el 2017 respecte a l'any anterior, segons dades publicades aquest dilluns pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Durant l'any passat, 13.308 famílies i particulars van perdre l'habitatge, que suposa el 21,9% del total de l'Estat (60.754). La majoria de desnonaments, 8.624 (64,8%) van ser com a conseqüència de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), és a dir, per impagament del lloguer. Els desnonaments per execucions hipotecàries van sumar 3.832, el 28,7%, i la resta de llançaments, 852,van ser per altres causes.

Al conjunt de l'Estat, el nombre de llançaments practicats l'any passat va ser de 60.754, que suposa un descens del 3,6 per cent respecte als 63.037 de 2016. Gairebé sis de cada deu llançaments -35.666, el 58,7 %- van ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que altres 22.330 –el 36,8 %- es van derivar d'execucions hipotecàries i els 2.758 restants van obeir a altres causes.

Els llançaments per impagament del lloguer van experimentar un augment del 4,3% 2017, mentre que els derivats d'execucions hipotecàries van baixar un 15,4%.

El nombre de concursos presentats el 2017 van sumar 7.594, un 7,9 % més que els registrats l'any anterior. D'aquests, 2.237 corresponen a concursos presentats per persones físiques sense activitat empresarial –la competència de la qual correspon des de l'1 de gener de 2015 als Jutjats de Primera Instància i de Primera Instància i Instrucció-, mentre que els altres 5.357 es van registrar en els Jutjats Mercantils.

Catalunya va ser el territori de l'Estat on es van presentar més concursos de persones físiques amb 799, seguit del País Valencià amb 349 i la Comunitat de Madrid, amb 279. Així mateix, Catalunya també va ser el territori on es més concursos d'empreses es van registrar davant els Jutjats del Mercantil, amb 1.067 –el 19,9 % del total estatal-, seguit de la Comunitat de Madrid –amb 918- i el País Valencià, amb 798. En total, els 5.357 concursos d'empreses presentats l 2017 van representar un 1,9% menys que els registrats l'any anterior.