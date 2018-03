Els embassaments catalans superen el 52% de la seva capacitat, encara en prealerta per sequera

Els embassaments catalans estaven aquest dilluns al matí al 52,27% de la seva capacitat, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El conjunt Ter-Llobregat, un dels de més capacitat del conjunt, emmagatzemava el 54% de tota l'aigua possible. Les xifres no permeten desactivar encara la prealerta per sequera que regeix actualment l'estat dels embassaments, una situació que no es produeix fins que l'aigua dels embassaments supera el 60% de la capacitat total. Des de l'ACA s'indica que fa un mes el percentatge era del 40%, 12 punts percentuals menys, per la qual cosa el futur s'encara amb un cert optimisme, però tot i això s'alerta que cal continuar mantenint les polítiques de restricció i evitar el malbaratament del recurs.

Les nevades dels darrers dies poden contribuir a augmentar les reserves d'aigua, però tot i això des de l'ACA s'adverteix que la major part de la nevada s'ha produït al Pirineu occidental, des d'on l'aigua no arriba a les conques internes.