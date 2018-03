Torrent proposa Jordi Sànchez com a candidat a presidir la Generalitat

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat aquest dilluns al vespre Jordi Sànchez com a candidat a presidir la Generalitat. Tot i això, no ha convocat encara el ple d'investidura. Torrent ha constatat, doncs, que el número dos de JxCat és qui compta amb més suports després de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris que ha realitzat al llarg d'avui. El president de la cambra ha signat aquest mateix vespre la proposta de Sànchez, en un document on detalla que la proposta de Carles Puigdemont com a candidat queda "sense efecte". Sànchez continua empresonat a Soto del Real, i JxCat preveu demanar al jutge del Suprem Pablo Llarena que el deixi assistir al ple, un cop la sessió s'hagi convocat. L'expresident de l'ANC té l'aval d'ERC però no de la CUP.

De fet, JxCat ha confirmat el "preacord" amb ERC. La portaveu del grup parlamentari independentista majoritari, Elsa Artadi, ha afirmat que hi ha una entesa quasi definitiva amb els republican. Acompanyada del portaveu adjunt, Eduard Pujol, Artadi també ha demanat "temps" a Torrent per poder convèncer la CUP i tenir així prou vots per a investir Sànchez. JxCat, doncs, prefereix que la sessió plenària no tingui lloc abans d'aquest dijous. Artadi s'ha mostrat confiada en signar l'acord final amb ERC entre demà i dimecres per posar-lo damunt la taula dels anticapitalistes.

Així, Artadi ha apuntat que es farà arribar una nova proposta a la CUP centrada en "construir la República", en el procés constituent i en els "valors republicans". La portaveu de JxCat ha reiterat que no tenen la intenció que ni ERC ni els anticapitalistes votin Sànchez ni "res" que estigui en "contradicció" amb els seus programes electorals. "Però hi ha prou unitat i consens per arribar a l'acord", ha asseverat Artadi des dels faristols del Parlament, just després de la roda de premsa d'Esquerra.

D'altra banda, Artadi ha confirmat que un cop Torrent firmi la proposta d'investidura de Sànchez i la convocatòria del ple, el seu advocat demanarà que pugui sortir de la presó.