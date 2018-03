L'homilia de Montserrat critica la violència policial de l'1-O i demana la llibertat dels presos

El pare Josep Miquel Bausset va criticar obertament el Govern espanyol en la missa que va celebrar-se ahir al monestir de Montserrat i que era era retransmesa en directe per TV3. L'homilia en la tradicional missa dominical va demanar ahir la llibertat dels presos i va criticar la violència policial de l'1-O. «És normal que hi hagi líders socials i polítics en presó preventiva acusats de rebel·lió i sedició, quan Amnistia Internacional ha demanat la seva llibertat?», va preguntar-se en veu alta el monjo benedictí Josep Miquel Bausset, encar-regat de llegir el sermó.

«Va ser normal la violència que es va produir l'1 d'octubre, quan Amnistia Internacional també va denunciar com a excessiva la força policial?», va continuar Bausset, que va afegir a continuació: «No és injust que una part del Govern legítim de Catalunya, com va dir el bisbe de Solsona, estigui empresonat?», va reblar el monjo, que va reclamar a l'Església «no callar com si no passés res». «L'Església, com Jesús, no pot mirar cap a un altre costat i ha de denunciar la mentida, la injustícia i la corrupció», va enumerar Bausset. L'Església catalana ha fet crides al diàleg des de l'augment de les tensions polítiques. El sacerdot també va citar la imputació d'un delicte d'odi per al regidor Pesarrodona de Sant Joan.



La tragèdia dels refugiats

El monjo de Montserrat també va tenir un record per la tragèdia dels refugiats. «L'Església tampoc pot callar davant el drama dels refugiats que continuen morint al Mediterrani mentre la Unió Europea, amb indiferència, mira cap a un altre costat», va criticar Bausset, que, tot seguit, va disparar contra la «immoralitat» dels bancs.

«Creieu que és normal, com ens ha recordat l'arquebisbe de Barcelona, que s'ajudés els bancs a sortir de la crisi i ara, amb els beneficis aconseguits, no donin res a la societat?», va reflexionar el pare benedictí, que també va denunciar la censura reiterada a artistes i cantants i que va finalitzar carregant contra les desigualtats socials i la corrupció, que fan que la política i l'economia esdevinguin «una cova de lladres».