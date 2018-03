Pascal: «A qui més vol enviar la CUP a la paperera de la història?»

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va criticar que la CUP no hagi acceptat l'oferta que JxCat i ERC li havien fet arribar per aconseguir investir Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. «Ens preguntem una vegada més a qui més vol enviar a la paperera de la història la CUP. Com algunes forces es poden plantejar un bloqueig així?», va lamentar en una roda de premsa posterior a la celebració del Consell Nacional del seu partit. És per això que Pascal va voler fer «una crida a la responsabilitat» de tothom, a posar-se d'acord, «a acomplir els pactes, a desbloquejar la situació, a negociar a porta tancada i prendre les decisions pertinents per tirar endavant un Govern estable».

El diputat de la CUP Vidal Aragonès va avisar ahir que repetir les eleccions «no és la pitjor de les alternatives» si la realitat ha de ser gestionar una autonomia. Segons Vidal Aragonès, la CUP «no vol eleccions» i va afegir que repetir comicis «en cap cas» depèn dels cupaires. El diputat va insistir que s'ha de permetre el vot dels diputats que són a Brussel·les, Carles Puigdemont i Toni Comín, i que no s'ha de deixar que el Tribunal Constitucional (TC) digui quins diputats tenen dret a vot. Va afegir que desobeir el TC no és l'única possibilitat que tenen JxCat i ERC i va assenyalar que també poden anar a buscar el suport d'altres partits del Parlament. Sense dir el nom explícitament de Catalunya en Comú, va recordar que alguna força està d'acord a restituir l'autonomia.

D'altra banda, el diputat de JxCat al Parlament, Josep Rull, va assegurar que el diputat de la seva formació Carles Puigdemont i el d'ERC Toni Comín, que estan a Bèlgica, no renunciaran a la seva acta de diputat. En una entrevista de TV3 emesa el dissabte i recollida per Europa Press, va defensar que si renuncien al seu escó estarien «aplanant el terreny al que està plantejant la Moncloa i els que estan trencant l'estat de dret». Rull va apostar per tornar a negociar amb ERC, i la CUP, per aconseguir un acord d'investidura i «desbloquejar aquesta situació».



Ronda de contactes

El president del Parlament, Roger Torrent, iniciarà avui la ronda de consultes amb els líders dels grups parlamentaris per proposar un nou candidat a la Presidència de la Generalitat, van explicar fonts de la Presidència de la cambra.

De moment, solament ha transcendit que la reunió que el president de la cambra catalana mantindrà amb el president de CatECP, Xavier Domènech, a les 11 del matí al Parlament, van explicar els comuns en un comunicat. La ronda de contactes arriba després que el dijous passat Puigdemont fes un pas al costat i renunciés a ser el candidat en la investidura i proposés el membre de la seva llista Jordi Sànchez per al càrrec.