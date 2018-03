La plataforma Tabàrnia reuneix unes 15.000 persones a Barcelona

La plataforma Tabàrnia va manifestar-se ahir pel centre de Barcelona amb els lemes «S'ha acabat la broma» i «Tabàrnia lliure de populisme». Unes 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van secundar la marxa, prevista inicialment el dia 25 de febrer però ajornada per l'inici del MWC.

La manifestació va començar amb una ofrena floral davant el monument al «patriota espanyol» Rafael Casanova i va enfilar la Via Laietana per acabar a la plaça de Sant Jaume. Els participants van portar caretes del «president a l'exili», Albert Boadella, que finalment no va fer acte de presència davant el Palau de la Generalitat. Els manifestants van aturar-se davant la prefectura superior de la policia espanyola de Via Laietana per cridar: «Aquesta és la nostra policia». Al llarg de la manifestació –de marcat ambient festiu– també van corejar-se altres consignes com «Puigdemont, a presó» o «Som Catalunya, som Espanya».

«El nostre lema d'avui és visca Tabàrnia, s'ha acabat la broma. Creiem que estem en una situació que s'ha de capgirar i amb uns polítics irresponsables que han creuat la barrera de la legalitat», va afirmar el president de la plataforma per Tabàrnia, Miguel Martínez. «Ara toca posar-nos seriosos i trobar una sortida on tots els catalans ens hi puguem sentir a gust», va continuar Martínez, que va qualificar Tabàrnia com una «associació transversal on estan representats tots els sentiments i ideologies». «No tanquem la porta a ningú, una miqueta com el que volem que sigui el nostre Parlament i el nostre president de la Generalitat», va puntualitzar el dirigent de la plataforma.

«Ens oposem frontalment a la independència unilateral. Qualsevol pot defensar la seva ideologia, però sempre dins la legalitat», va insistir, que va valorar el moviment de Tabàrnia com «un mirall del que són els independentistes, però des de la responsabilitat». «Així poden veure l'absurditat dels seus arguments. No és el moment d'aixecar fronteres a l'Europa del segle XXI, sinó d'estar units dins d'Espanya», va concloure el president de la plataforma.

L'ofrena floral a Rafael Casanova ha tingut un convidat d'excepció: Eduardo de Delás, baró de Vilagayà, que va autodefinir-se com un descendent de Casanova i va afirmar que el seu familiar no era «un patriota català sinó espa-nyol».

Després de l'ofrena i una cantada de l'himne d'Espanya a tot drap, la manifestació va començar a caminar en direcció a la plaça d'Urquinaona per després baixar per la Via Laietana. «Avui som dos milions de tabarnesos catalans», va ironitzar el portaveu de Tabàrnia, Jaume Vives.