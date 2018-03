Preinscripció escolar del curs 2018-2019: quan serà i què necessites saber?

La preinscripció escolar del curs 2018-2019 pels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria es podrà realitzar del 13 al 24 d'abril. Són unes dates més tard de l'habitual, tal com havien demanat diferents sectors de la comunitat educativa.

Així, tal com ha anunciat el Departament d'Ensenyament, la preinscripció s'ha endarrerit gairebé un mes més tard de l'habitual i en plena polèmica per si el formular inclourà o no una casella per tal que les famílies puguin triar la llengua vehicular en què volen que estudiïn els seus fills entre el català actual o el castellà. A més, el ministre d'Educació i portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, ja va assenyalar durant el Consell de Ministres del passat 23 de febrer que l'executiu no té "necessitat de prendre decisions ràpidament" ja que la preinscripció per al curs que ve s'havia endarrerit fins a l'abril. La mateixa setmana, la Generalitat, intervinguda per l'article 155, va anunciar que la preinscripció s'endarreria un mes per la demanda reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa.

El Departament d'educació ha indicat que el fet de començar la preinscripció més tard en relació al curs anterior, a banda de la reducció del calendari, permetrà la disminució de les incidències causades per peticions d'alumnes nouvinguts o altres que es trobin en situacions de canvis, com per exemple, canvis de localitat de residència. En comprimir el període, segons apunta, part d'aquestes situacions es resoldran de manera ordinària i ja no s'hauran de tractar com a sol·licituds presentades fora de termini.

La reducció del procés no afecta a la durada del termini de preinscripció –que es manté amb aproximadament els mateixos dies que l'any passat-, ni tampoc al de matriculació de les famílies.

El Departament destaca que aquesta reducció del calendari s'ha pogut dur a terme en bona part gràcies als nous programes informàtics de registre d'alumnes, de gestió d'admissió d'alumnes i de gestió administrativa i econòmica de centres, ja que han comportat una major integració de dades així com una automatització del seu tractament, que ha permès l'optimització d'alguns dels processos de preinscripció.



Novetat als ensenyaments postobligatoris



Enguany s'incorpora com a novetat la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d'FP, que comporta la possibilitat de formular telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial, segons ha assenyalat el Departament. Tampoc caldrà aportar documentació en paper d'aquelles dades de què l'administració ja disposi. Es tracta del primer pas en el repte de l'administració electrònica i l'entrada necessària en el procés de preinscripció, ha indicat el Departament.