El PSC titlla els dirigents de JxCat, ERC i la CUP d'«inútils en termes polítics»

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va assegurar ahir que «els dirigents de JxCat, ERC i la CUP són literalment uns inútils en termes polítics» perquè, segons el seu parer, el bloc independentista no ha estat capaç de trobar un candidat viable a la Presidència de la Generalitat 73 dies després de les eleccions.

Illa va qualificar d'opaques les negociacions entre JxCat, ERC i la CUP, ja que considera que «deixen de ser una comèdia per passar a ser un malson» i, segons ell, es basen en un repartiment de càrrecs i de poder, i que entre els tres partits independentistes hi ha discrepàncies de fons sobre què cal fer a Catalunya.



Posicions sectàries

El dirigent socialista va acusar el bloc independentista de mantenir «posicions sectàries» i va assegurar que la decisió de la CUP d'abstenir-se en una possible investidura del diputat de JxCat Jordi Sànchez a la Presidència demostra que no hi ha capacitat d'acord entre els independentistes. I va afegir que davant aquesta situació, si Comín i Puigdemont no renuncien al seu escó, hauran de presentar un altre candidat.