Vaga del 8 de març a Catalunya: quins serveis funcionaran i quins no

Catalunya viu aquest dijous 8 de març una vaga general feminista convocada de forma paral·lela en més de 70 països amb el lema «Si nosaltres parem, es per al món». L'objectiu és denunciar la bretxa salarial que existeix entre ambdós sexes i la dificultat de promoció de les dones, i demanar que la coeducació sigui una prioritat per fer front al sistema patriarcal i prevenir les violències masclistes.

La convocatòria és fruit de l'acord de centenars d'associacions feministes, que després han avalat els sindicats.

En què consisteix la vaga d'aquest 8 de març a Catalunya?



Hi ha dues maneres per secundar la mobilització feminista de dijous. Per una banda, hi ha convocada una vaga de 24 hores. L'ha tramitat davant el Departament de Treball la Intersindical Alternativa.

Per l'altra bamda, els sindicats UGT i CCOO han convocat una vaga general de dues hores per torn. És a dir, es pot parar de treballar per secundar la vaga entre les 11.30 i les 13.30 hores per a jornades partides i continuades de matí o entre les 16 hores i les 18 hores per a qui treballi de tarda. També estan previstos aturades de dues hores en el torn de nit.

Participaràs a la vaga feminista del 8 de març?

Els homes poden fer vaga?



Que sigui una vaga feminista no implica que els homes no la puguin secundar. De tota manera, l'objectiu d'aquesta convocatòria és fer una vaga per a les dones que evidenciï el treball que realitzen en la societat. Per això, els col·lectius feministes demanen als homes que recolzin aquesta mobilització encarregant-se de les tasques que les dones no realitzaran (cura de filles i fills i persones majors que necessitin assistència, entre altres), desconvocant els actes o esdeveniments que tinguin previstos per a aquest dia, cobrint els serveis mínims assignats a les seves companyes de treball en les empreses on legalment siguin necessaris, assistint a les manifestacions i actes en un segon pla i sense protagonisme, etc.

La vaga implica l'aturada o modificació d'alguns serveis, que a continuació detallem.

Serveis mínims a Rodalies



Aquells que hagin d'agafar el tren aquest dijous 8 de març han de saber que Rodalies funcionarà a Catalunya amb serveis mínims que garanteixen la circulació de 33% dels trens habituals durant tot el dia.

A més, Renfe suspendrà a nivell estatal un total de 105 trens d'AVE i Llarga Distància de la seva oferta habitual en virtut de la resolució de serveis mínims fixada pel Ministeri de Foment per al transport ferroviari. Els serveis essencials garanteixen el 72% de les circulacions d'aquest tipus de trens, això és, 271 trens del total de 376 que habitualment componen l'oferta de Renfe en un dia comparable.

Respecte als trens de Mitja Distància (regional) els serveis mínims garanteixen la circulació de 369 trens del total de 568 inicialment programats per al dijous, el 65% del total. D'aquesta forma, l'operadora suspendrà uns 200 serveis.

Com afecta la vaga al metro i al bus de l'àrea metropolitana?



Els serveis mínims del metro i del bus de l'àrea metropolitana operat per TMB, així com el Tram, serà del 50% en hores punta (des de les 6.30 h a les 9.30 h i des de les 17 a les 20 h) i del 25% en hores vall. La resta de transports de viatgers urbans i interurbans i el servei d'autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport tindran un servei mínim del 50% del servei habitual.

Un docent per cada sis aules a les escoles



En els centres docents públics i privats no universitaris i llars d'infants hi haurà una persona de l'equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat, per a l'ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys) es requereix 1 docent per cada 6 aules. Per als centres d'educació especial (de 3 a 16 anys), caldrà 1 docent per cada 4 aules. Per garantir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries es decreta un terç del personal de serveis mínims. Per a llars d'infants, es garanteix un terç de la plantilla.

El servei de transport de persones escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu disposaran del servei habitual.

Atenció mèdica: urgències funcionarà amb mormalitat



En els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d'Utilització Pública (XSUP) es garanteix el normal funcionament del servei d'urgències, tant l'atenció de malalts externs com l'atenció dels malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències, a criteri del metge encarregat del malalt. També s'assegura el normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d'unitats especials d'urgència vital.

Així afectarà la vaga a les autopistes i les incidències mecàniques



Pel que fa a les autopistes, el personal de manteniment, comunicacions i seguretat, centre d'operacions i assistència a l'usuari tindrà uns serveis mínims d'un terç del personal habitual. El mateix passarà amb el servei de grues per la retirada dels vehicles que obstaculitzin la circulació viària, els vehicles estacionats en passos de vianants i els que ocupin les places d'aparcament reservades a les persones amb discapacitat.

L'atenció telefònica per a trucades d'emergència està garantit



Pel que fa a les funcions d'atenció telefònica de tot tipus d'urgències i emergències: prestació del 85% del servei per atendre únicament les comunicacions d'urgències i emergències que s'hagin de gestionar sense demora (com les sanitàries, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim, d'avaries de gas, aigua i electricitat, d'informació de trànsit i altres d'anàlogues). Per a la resta de serveis que presta el sector d'atenció multicanal no s'estableixen serveis mínims.

També es garanteixen serveis essencials com la seguretat i extinció d'incendis en fàbriques i dipòsits d'explosius, centrals nuclears i tèrmiques i altres centres de producció d'energia.

Serveis públics de comunicació



La radio i la televisió públiques tindran uns serveis del 50% dels continguts habituals dels seus canals, emissores i portals pel que fa a la producció i emissió de programació informativa. D'altra banda, els serveis del personal d'empreses que realitzen funcions d'assistència i serveis socials seran els mateixos que en cap de setmana en el cas del servei de menjadors socials, les residències de persones amb disminució o per a gent gran.

Les universitats secunden la reivindicació del 8 de març



L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha manifestat aquest dilluns a través d'un comunicat el seu suport a les reivindicacions del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones; una adhesió que, raonen, "ha de començar necessàriament pel reconeixement de les pròpies mancances del sistema universitari català". "Res exemplifica millor el camí que encara ens resta per fer que la presència d'una única rectora entre els màxims representants dels nostres centres d'educació superior", reconeixen en el comunicat, en què destaquen que "cal normalitzar la imatge, la presència i la consideració de les dones dins de l'acadèmia". Les universitats públiques catalanes es comprometen a continuar treballant per "denunciar i superar injustícies flagrants camuflades sota un fals determinisme" i per "crear uns entorns lliures de qualsevol mena de discriminació envers les dones". "Només a través de la integració d'una major diversitat i complexitat serem millors", conclouen.