Ada Colau secundarà la vaga feminista amb totes les edils i comissionades del seu Govern

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que secundarà la vaga feminista del 8 de març al costat de totes les edils i comissionades del seu Govern municipal, que no faran actes públics en tot el dia i assistiran a la manifestació convocada per les 18.30 hores al passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal.

"No està previst el dret a vaga en càrrecs electes, però ens sumarem a tot el dia de vaga", ha manifestat Colau en roda de premsa al costat de les edils i comissionades, que destinaran la part del sou que els seria retirada per participar a la vaga a les organitzadores de les convocatòries d'aquesta vaga, ha explicat.

Ha destacat que sobren motius per secundar la vaga, i que se sumen a ella per "donar màxima força a la convocatòria" i visibilizar, també per a les dones que no poden secundar-la per les seves condicions laborals i personals.

"És la violència més estructural i sistémica de la nostra societat", que es concreta en els casos més extrems en els assassinats masclistes, pels quals van morir tres dones i un nen a la ciutat l'any passat, quan una altra dona també va perdre al bebè que esperava per aquesta causa, ha recordat.

«El món s'aturarà»



L'alcaldessa ha lamentat que les dones segueixen patint la bretxa salarial quan treballen "igual o més que els homes, perquè una gran part del seu treball no està reconegut, el de les cures, sense el qual el món s'aturaria".

"Sense les dones, el món no funciona, el món s'aturà", ha defensat Colau, que ha detallat que se sumen a la vaga laboral, de consum i de cures, i que l'Ajuntament visibilizarà amb una pancarta en la seva façana el seu suport a la convocatòria, que va manifestar en una declaració institucional.

Ha celebrat que existeix "un moviment feminista renovat" que suma cada dia més dones, i també més homes que no es resignen a una societat masclista que no garanteix la igualtat d'oportunitats a la meitat de la seva població, ha assenyalat.

Homes i serveis municipals



Sobre què proposen fer els homes, ha advocat perquè decideixin lliurement i ha explicat que la resta de regidors de l'executiu tampoc faran actes públics per solidaritzar-se amb la vaga, encara que ha recordat: "Som les dones les que ens aturem, mobilitzem i agafem la paraula i el protagonisme".

Preguntada pels mitjans, la primera edil ha explicat que es garanteix el dret a vaga en els serveis municipals pel que, en cas que sigui necessari, s'asseguraran els serveis mínims, com ocorrerà amb la resta de treballadores de l'Ajuntament, que també decidiran "lliurement" què fer.