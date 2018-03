Un comboi amb ajuda humanitària entra a la regió de Ghouta Oriental

Un comboi integrat per 46 camions amb ajuda humanitària va entrar a la regió de Ghouta Oriental, situada als voltants de Damasc i controlada pels rebels, segons va confirmar el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR). «Amb milers de persones que necessiten ajuda vital, el comboi de 46 camions provocarà una mica d'alleujament. L'ajuda inclou racions de menjar per a 27.500 persones, sacs de farina i subministraments mèdics», va explicar el comitè. Prèviament, el portaveu del CICR a Síria, Pawel Krzysiek, havia indicat que el comboi havia arribat al campament de Wafidin, situat a l'entrada a la regió.

Ali al Zaatari, coordinador humanitari de l'ONU a Síria que acompanyava el comboi, va assenyalar no estar «gaire content en sentir les explosions que hi ha al voltant». Així, va destacar que la seguretat del personal que viatja en el comboi és fonamental, i alhora va argumentar que «cal que hi hagi garanties que es podrà lliurar l'ajuda humanitària en bones condicions». Responsables del Govern sirià van retirar kits de tractament de traumatologia i quirúrgics, dosis d'insulina i equips de diàlisi del comboi.