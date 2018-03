Cs demana al Parlament que investigui «l'espionatge polític» dels Mossos

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va anunciar que el grup de Cs al Parlament de Catalunya va registrar ahir una petició per crear una comissió d'investigació sobre l'«espionatge polític» que suposadament van dur a terme els Mossos d'Esquadra sobre polítics de partits no independentistes, mitjans de comunicació, periodistes i empresaris.

Després d'indicar que, pel que sembla, els governs de l'antiga Convergència a Catalunya van ordenar a la direcció dels Mossos aquestes tasques d'espionatge, Rivera va subratllar que això suposa «una ofensa a l'ordre constitucional, a la democràcia i al respecte a la intimitat de tots els ciutadans».

En roda de premsa a la seu de Cs després de la reunió de l'executiva permanent, el polític català va demanar al PSC, a Catalunya en Comú-Podem i al PP que donin suport a la comissió parlamentària que planteja la formació taronja. L'objectiu, segons va explicar, és poder conèixer «qui va ordenar» els seguiments, per què un govern autonòmic va dur a terme «una actuació il·legal» com aquesta, si pot tenir conseqüències penals i «qui dimitirà o assumirà responsabilitats polítiques» pel presumpte espionatge.

El portaveu i secretari de comunicació del sindicat dels Mossos d'Esquadra SPC, David Miquel, va presentar ahir una querella criminal per presumptes seguiments dels quals va ser objecte per part d'aquest cos policial, dirigida al jutjat d'instrucció de Barcelona que per torn correspongui.